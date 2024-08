Per E-Mail teilen

Thailands König hat die Milliardärstochter Paetongtarn Shinawatra zur neuen Ministerpräsidentin ernannt.

Dessen formale Genehmigung wurde bei einer Zeremonie in der Hauptstadt Bangkok verlesen.

Die 37-Jährige übernimmt keine einfache Aufgabe.

In ihrer offiziellen Uniform kniete Paetongtarn vor einem Porträt von König Maha Vajiralongkorn nieder und hielt anschliessend eine kurze Rede. «Ich werde mir alle Meinungen anhören, damit wir gemeinsam das Land mit Stabilität voranbringen können», sagte die neue Regierungschefin.

Legende: Bei der Zeremonie kniet die neue Premierministerin vor einem Bild des Königs nieder. Pheu Thai Party/Handout via REUTERS

Die 37-Jährige hatte sich bereits am Freitag im Parlament die erforderliche Mehrheit gesichert, um das Amt der Ministerpräsidentin anzutreten. Die Tochter des Milliardärs Thaksin Shinawatra, der Galionsfigur der regierenden Partei Pheu Thai, ist die bisher jüngste Regierungschefin des südostasiatischen Landes und nach ihrer Tante Yingluck Shinawatra erst die zweite Frau.

Grosse Herausforderungen

Paetongtarn verfügt über keine Regierungserfahrung. Sie steht vor grossen Herausforderungen: Die Wirtschaft schwächelt und die Popularität ihrer Partei schwindet. Sie tritt die Nachfolge von Srettha Thavisin an, der durch einen Beschluss des Verfassungsgerichts seines Amtes enthoben wurde. Grund dafür war, dass Thavisin einen einst inhaftierten Anwalt in sein Kabinett berief und nach Ansicht des Gerichts damit in grober Weise gegen ethische Standards verstossen hat.

Der Immobilienmagnat Srettha ist der vierte thailändische Ministerpräsident innerhalb von 16 Jahren, der durch ein Urteil des Gerichts abgesetzt wurde. Das Land ist seit zwei Jahrzehnten Schauplatz von Putschen und Gerichtsurteilen, die mehrere Regierungen und politische Parteien zu Fall gebracht haben.