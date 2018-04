In Athen haben am Samstag rund 5000 Menschen vor der Botschaft der Vereinigten Staaten gegen den Militärschlag der USA, Grossbritanniens und Frankreichs in Syrien demonstriert. Es handelte sich hauptsächlich um Mitglieder und Sympathisanten der Kommunistischen Partei Griechenlands (KKE). «Der Protest verlief friedlich», so ein Polizeioffizier. Die Regierung unter dem linken Ministerpräsidenten Alexis Tsipras hatte bereits am Freitag erklärt, sie werde sich nicht an solchen Aktionen beteiligen. «Der einzige Weg die Krise (in Syrien) zu beenden ist der diplomatische - und nicht Militäraktionen», sagte ein Regierungsvertreter am Samstagabend.

In Damaskus sind sind am Samstag Tausende Syrer zur Unterstützung der Regierung auf die Strasse gegangen. In der Hauptstadt feierten Hunderte auf dem zentralen Umajad-Platz Präsident Baschar al-Assad. Sie hielten Fotos des Staatsoberhauptes hoch, schwenkten syrische Flaggen und riefen Slogans, die die Armee und Al-Assad priesen. Auch im viele Jahre umkämpften Aleppo im Norden des Bürgerkriegslandes zeigten Hunderte ihre Unterstützung für die Regierung und ihren Verbündeten Russland.