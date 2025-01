US-Präsident Donald Trump kritisierte Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom scharf und drohte, Bundeshilfen für die Brandbekämpfung in Kalifornien zu blockieren. Laut Trump hat Newsom Wasser aus Nordkalifornien für Los Angeles verweigert – ein Vorwurf, den Experten als falsch zurückweisen.

Los Angeles beziehe sein Wasser nicht aus dem Norden, so die «Washington Post». Hilfen an Bedingungen zu knüpfen, sei überdies in den USA unüblich. Unter Präsident Biden wurden etwa nach Hurrikans auch republikanische Bundesstaaten unterstützt. Trump wird am Freitag in Kalifornien erwartet, ein Treffen mit Newsom ist noch offen.