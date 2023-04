Das deutsche Bundesgesundheitsministeriums will einen der bekanntesten Werbesätze ändern.

Aus «Ihren Arzt oder Apotheker» soll «Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke» werden. Das generische Maskulin soll weg.

Das Kabinett hat am Mittwoch einen entsprechenden Gesetzesentwurf vorgelegt.

Alle können ihn mitsprechen: «Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.» Vielleicht auch ein wenig genervt.

Nun soll dieser immer gleiche Warnhinweis in Werbespots für Medikamente in Deutschland verändert werden. Künftig soll es heissen: «Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.» So steht es in dem Gesetzentwurf.

Legende: Damit die Branche den Reklamezusatz ändern kann, sind fünf Monate Übergangszeit nach Inkrafttreten der Gesetzesänderung vorgesehen. IMAGO / Panthermedia

Der Warnhinweis sei «seit Jahren wegen der Verwendung des generischen Maskulinums Gegenstand von Diskussionen», heisst es. Nun solle gleichstellungspolitischen Aspekten Rechnung getragen werden. In der Regel hätte man einen engen Bezug zu seiner Ärztin oder seinem Arzt – das solle die neue Formel ausdrücken.

Der Entwurf kommt jetzt zu weiteren Beratungen in den Deutschen Bundestag.