«Mit den Ämtern als Parteichef und Staatspräsident konzentriert To Lam so viel Macht auf sich wie kaum ein vietnamesischer Politiker seit Jahrzehnten. Der Schritt ist eine Abkehr vom bisherigen System der kollektiven Führung und nähert Vietnam dem chinesischen Modell von Xi Jinping an. Wie in China beklagen auch in Vietnam Dissidentinnen und Menschenrechtsorganisationen eine zunehmend repressive Politik. Als To Lam noch Minister für öffentliche Sicherheit war, wurde die Überwachung und Unterdrückung Andersdenkender massiv verstärkt.

Der mächtige Mann Vietnams treibt auch den wirtschaftlichen Umbau voran: Unter ihm soll das Land weg von billiger Massenproduktion und hin zu Innovation und schlagkräftigen nationalen Grosskonzernen. Vietnam befindet sich jetzt an einem Wendepunkt: To Lams Herausforderung wird sein, das starke Wirtschaftswachstum, strukturelle Reformen und politische Kontrolle in ein Gleichgewicht zu bringen.«

Einschätzung von Asien-Korrespondent Martin Aldrovandi.