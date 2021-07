Für viele ist sie ein Stachel im Fleisch: die Gewichtheberin Laurel Hubbard, 43 Jahre alt. Als Mann geboren - vor acht Jahren zur Frau operiert. Jetzt startet sie in der Frauenkategorie. Schon bei früheren Wettkämpfen hat sie Mitkonkurrentinnen abgehängt.

Dass Laurel Hubbard an Olympia in der Frauenkategorie teilnehmen dürfe, sei wie ein «schlechter Witz», sagt die belgische Gewichtheberin Anna Vanbellinghen zur BBC: «Jede, die Gewichtheben auf hohem Niveau trainiert hat, weiss: Diese Ausgangslage ist unfair für den Sport und für die Athletinnen. Einigen Athletinnen entgehen einmalige Chancen: auf Medaillen und auf Olympia-Qualifikation – und wir sind einfach machtlos dagegen.»

«Für solche Einwände habe ich Verständnis», sagt die Biochemikerin und Medizinerin Christina Spengler gegenüber 10vor10. Sie ist Professorin für Human- und Sportphysiologie an der ETH Zürich. «Weil es im Moment wirklich nicht ganz fair scheint vom physiologischen Standpunkt her. Aufgrund der Daten, die man bis jetzt hat, ist sie wahrscheinlich im Vorteil gegenüber ihren Konkurrentinnen.»

Damit Transfrauen in der Frauenkategorie antreten dürfen, darf ihr Testosteronspiegel während 12 Monaten vor dem Wettkampf einen gewissen Wert nicht überschreiten. Christina Spengler, Professorin für Human- und Sportphysiologie an der ETH Zürich, sieht dies kritisch: «Testosteron ist nicht das einzige, das etwas mit Muskelmasse zu tun hat. Man weiss auch, dass Muskeln ein sogenanntes Memory haben. Und wahrscheinlich ist es so, dass die Muskelmasse, die man in der Pubertät aufbaut, die man hat und auch gut trainiert, dass diese Muskulatur auch relativ gut erhalten werden kann.»

Schon vor ihrer operativen und hormonellen Geschlechtsanpassung war Laurel Hubbard Gewichtsheber. Sie hiess damals noch Gavin – und war mässig erfolgreich. 2017 beginnt Laurel Hubbard bei Frauenwettkämpfen im Gewichtheben teilzunehmen – und stellt viele Top-Athletinnen in den Schatten.