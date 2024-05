Legende: Keystone/Mathurin Derel

«Die Gewalteskalation zeigt, dass viele Kanaken das Ergebnis der dritten Abstimmung über eine Unabhängigkeit von 2021 nicht akzeptieren», sagt SRF-Frankreichkorrespondent Daniel Voll. Die Regierung in Paris müsse nun wohl nochmals über die Bücher. Und in der Tat will Präsident Emmanuel Macron, dass die beiden politischen Lager in Neukaledonien nach einer neuen Lösung suchen sollen. «Das wird sehr schwierig sein», sagt Voll dazu.

Hinzu kommt, dass die Indigenen befürchten, dass die geplanten Reformen zum sozialen Ausgleich der amtierenden Regierung in Neukaledonien – sie besteht aus einer Koalition von Separatisten – versanden könnten, wenn die Französischstämmigen politisch mehr Gewicht erhalten. «Die Angst, wieder an politischem Gewicht zu verlieren, macht die Kanaken weniger kompromissbereit», stellt der Korrespondent fest.