Daniel Voll ist Frankreich-Korrespondent von Radio SRF mit Sitz in Paris.

SRF News: Vor zwei Jahren stimmten fast 57 Prozent gegen eine Loslösung von Frankreich. Heute war der Ja-Anteil also grösser, das Resultat knapper. Wie interpretieren Sie das?

Daniel Voll: Vermutlich haben die Befürworter der Unabhängigkeit einfach besser mobilisiert. Die Stimmbeteiligung war schon vor zwei Jahren mit knapp 80 Prozent hoch. Diesmal liegt sie mit über 86 Prozent aber noch höher. Und dies scheint vor allem den Befürwortern der Unabhängigkeit genützt zu haben. Sie haben überall zugelegt, auch in Gemeinden, die sonst mit grosser Mehrheit gegen die Unabhängigkeit gestimmt haben.

Es ist vor allem die Urbevölkerung, die seit Jahrzehnten für eine Unabhängigkeit von Neukaledonien kämpft. Geht es da vor allem darum, die alte Kolonialmacht Frankreich endlich loszuwerden?

Die Kolonialmacht ist ein wichtiges Motiv. Sie wird immer noch als Bevormundung empfunden. Auch wenn die Zentralregierung in Paris im Verlauf der letzten 30 Jahre viele Kompetenzen an die regionalen Behörden abgetreten hat, bei den Steuern etwa oder im Arbeitsrecht. Der Kampf um die Unabhängigkeit ist aber auch eine soziale Frage. Die Bevölkerung im Norden, die mehrheitlich kanakischen Ureinwohner, sind sozial benachteiligt und ärmer als z.B. die Bevölkerung in der Hauptstadt Nouméa, die mehrheitlich von Nachkommen der französischen Einwanderer geprägt ist.