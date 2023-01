Der letzte Sommer war der wärmste bisher gemessene in Europa. Das zeigen Auswertungen des EU-Erdbeobachtungsprogrammes Copernicus. Was genau dazu geführt hat, sei immer noch Gegenstand von Untersuchungen, sagt Freja Vaomborg, Forscherin bei Coperinicus. Laut Vaomborg haben sich aber die Strömungsmuster in der Atmosphäre in Europa in den letzten Jahrzehnten verändert, sodass vermehrt heisse Luftmassen aus Afrika weit nach Norden verfrachtet werden. Für Vaomborg ist klar: «Der letzte Sommer war für uns ein Ausnahmesommer. Doch wenn die globale Temperatur weiterhin ansteigt – was sie tun wird, solange wir weiterhin Treibhausgase produzieren – werden solche Sommer immer häufiger. Und in einigen Jahrzehnten werden sie normal sein.»