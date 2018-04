Rudy Giuliani ist neu in Trumps Anwaltsteam

New Yorker Ex-Bürgermeister

Der 73-jährige Rudy Giuliani, Ex-Bürgermeister von New York, soll das Anwaltsteam des US-Präsidenten in der Russland-Affäre verstärken.

Dies teilte das Weisse Haus mit.

Gemäss «Washington Post» sagte Giuliani, er tue das, weil er hoffe, «zum Wohle des Landes» ein Ende der Russland-Untersuchungen erreichen zu können.

Legende: Bereits im Präsidentschaftswahlkampf unterstützte Giuliani Trump. Keystone

Er habe ausserdem grössten Respekt für den Präsidenten und für FBI-Sonderermittler Robert Mueller, führte Giuliani weiter aus. Mueller und sein Team untersuchen, ob Russland die Präsidentenwahl 2016 beeinflusst hat und ob es dabei eine Zusammenarbeit mit dem Trump-Team gab.

Im März hatte der Leiter von Trumps Anwaltsteam, John Dowd, das Handtuch geworfen. Seither hatte das Weisse Haus Schwierigkeiten, Anwälte zur Verstärkung des Teams zu finden.

Regelrechter Tausendsassa

Rudolph «Rudy» Giuliani hat in seinem Leben schon sehr viel Politik gemacht. Er wurde nach Trumps Wahlsieg für mehrere Positionen in der Regierung gehandelt. Weltweit bekannt wurde der Mann mit dem kantigen Kinn aus seinen knapp sieben Jahren als Bürgermeister von New York City (1994 bis 2001).