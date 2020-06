Bislang gebe es zwar keine offizielle Reaktion aus Budapest zum Urteil, sagt Ivo Mijnssen, NZZ-Korrespondent für Osteuropa. Doch er erwarte, dass die Regierung Orban dem Verdikt folgen werde. «Sie ist verpflichtet, das Urteil des EuGH umzusetzen», so Mijnssen. In der Vergangenheit habe Orban die Urteile aus Luxemburg auf jeden Fall stets umgesetzt. «Daraus ergibt sich eine gewisse Diskrepanz aus dem, was die Regierung realpolitisch tut und dem, wie sie sich in der Öffentlichkeit äussert.»