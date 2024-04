In Südkoreas Präsidialsystem laufen fast alle wichtigen Entscheidungen über das Staatsoberhaupt, also den Präsidenten. So ernennt der Präsident etwa auch den Premierminister oder die -ministerin. Allerdings erfordert dessen Ernennung die Zustimmung des Parlaments.

Zu den Aufgaben des Premiers gehört unter anderem, die Leiter zentraler Regierungsbehörden auf Anordnung des Präsidenten anzuweisen und zu kontrollieren. Auch kann er den Präsidenten bei Kabinettstreffen vertreten.