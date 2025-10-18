Bild 1 von 9. In der US-Hauptstadt Washington, wo Tausende auf die Strasse gingen, sind viele Bundesbedienstete wegen des teilweisen Regierungsstillstands derzeit im Zwangsurlaub oder wurden schon zuvor im Zuge von Kürzungen entlassen.

Bildquelle: Keystone / Allison Robbert.

1 / 9