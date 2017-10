Am zweiten Tag der Nobelpreiswoche hat die Jury in Stockholm die drei US-Forscher Rainer Weiss, Barry Barish und Kip Thorne für den ersten direkten Nachweis im All entstehender Gravitationswellen geehrt.

Der deutschstämmige US-Amerikaner Rainer Weiss ist einer der führenden Wissenschaftler beim Ligo-Projekt, einem Gravitationswellendetektor.

Der Physiker Barry C. Barish ist ebenfalls am Ligo-Projekt beteiligt und Kip S. Thorne war massgeblich an dessen Aufbau beteiligt.

Der Nobelpreis geht zu einer Hälfte an Rainer Weiss, zur anderen Hälfte an Barry C. Barish und Kip S. Thorne. Die drei Preisträger sind Mitglieder des Ligo-Konsortiums und haben wesentlich zum Nachweis der Gravitationswellen beigetragen.

Das Ligo-Projekt (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory/Laser-Interferometer) ist ein Observatorium, mit dessen Hilfe erstmals Gravitationswellen nachgewiesen wurden. 1992 gegründet, beschäftigt das Projekt inzischen hunderte Wissenschaftler in über 40 Instituten weltweit.

Der Physiker Albert Einstein hatte die Gravitationswellen vor 100 Jahren mit seiner Relativitätstheorie beschrieben. Sie entstehen, wenn Massen beschleunigt werden – etwa bei der Explosion von Sternen am Ende ihrer Lebenszeit oder beim Verschmelzen zweier Schwarzer Löcher. Forscher hatten jahrzehntelang einen Nachweis versucht. Erstmals gelungen war er im September 2015.

Kip Thorne und Rainer Weiss entwickelten seit den 70er-Jahren die grundlegende Technik, mit der die Wellen gemessen wurden. Barry Barish perfektionierte die Technologie. Forscher wollen die Gravitationswellen nutzen, um mehr im All zu erspähen als je zuvor. «Vor 400 Jahren hat Galileo ein Teleskop auf den Himmel gerichtet. Ich glaube, wir tun heute etwas ähnlich Wichtiges. Wir eröffnen eine neue Ära», hatte Ligo-Direktor David Reitze nach dem ersten Nachweis gesagt.

Nobelpreis-Woche

Den Nobelpreis für Medizin haben am Montag die US-Wissenschaftler Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash und Michael W. Young für die Erforschung der inneren Uhr erhalten.

Überblick Nobelpreiswoche

Am Mittwoch wird der Preisträger in Chemie mitgeteilt. Am Donnerstag folgt Literatur, am Freitag der Friedensnobelpreis. Am kommenden Montag ist dann die Wirtschaft dran.

Die Auszeichnungen sind mit je neun Millionen schwedischen Kronen (rund einer Million Franken) dotiert. An Alfred Nobels Todestag, dem 10. Dezember, werden sie in Stockholm und Oslo verliehen.