Legende: SRF/Samuel Emch

25 bis 30 Prozent der Bevölkerung in der Mongolei sind Nomaden. In der Regel wechseln die Nomadenfamilien ihren Standort zwei bis vier Mal pro Jahr. Die Familien wohnen in weissen runden Zelten, die bei uns als Jurten bezeichnet werden. In der Mongolei werden die Zelte «Ger» genannt.

Die Nomaden halten meist Pferde, Kühe, Schafe, Ziegen und Yaks und leben von den tierischen Produkten. Das Einkommen ist sehr tief. Gemäss UNO-Standards leben viele der Nomaden unter der Armutsgrenze.