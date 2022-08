Liz Cheney erwägt offenbar eine Kandidatur bei der nächsten Präsidentenwahl in zwei Jahren. Die Republikanerin sagte am Mittwoch in der NBC-Sendung «Today», dass sie alles tun werde, um Trump aus dem Weissen Haus fernzuhalten. Sie werde in den kommenden Monaten entscheiden, ob sie sich um das Präsidentenamt bewerben werde. «Ich glaube, dass Donald Trump weiterhin eine sehr grosse Bedrohung und Gefahr für unsere Republik darstellt», sagte die Tochter von Ex-Vizepräsident Dick Cheney. Nur eine breite Front aus Republikanern, Demokraten und Unabhängigen könne Trump besiegen.