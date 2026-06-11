Die Polizei hat im Grossraum Belfast Wasserwerfer eingesetzt, um gewalttätige Ausschreitungen unter Kontrolle zu bringen.

In einem Vorort wurden Verkehrsteilnehmer und Anwohner aufgefordert, bestimmte Bereiche zu meiden, nachdem es zu Angriffen auf die Polizei und Bränden gekommen war.

Laut BBC versammelten sich rund 200 Menschen, wobei eine Gruppe versuchte, sich einer Unterkunft für Migranten zu nähern, was von der Polizei verhindert wurde.

Auch ausserhalb der Hauptstadtregion kam es zu weiteren Ansammlungen, insgesamt verlief der Abend jedoch ruhiger als am Vortag.

In Nordirland ist es nach den jüngsten Ausschreitungen erneut zu Spannungen gekommen. Die Sicherheitskräfte waren im Grossraum der Hauptstadt im Einsatz, um die Lage unter Kontrolle zu halten und weitere Eskalationen zu verhindern. Die Behörden reagierten damit auf eine angespannte Situation in mehreren Teilen der Region, in der es in den vergangenen Tagen bereits zu gewaltsamen Vorfällen gekommen war.

Legende: Ziegelsteine, Flaschen und Steine sind auf die Polizei geworfen worden. Keystone/EPA/ADAM VAUGHAN

Die Ereignisse reihen sich in eine Serie von Unruhen ein, die die Region seit einer Messerattacke und den darauffolgenden Protesten beschäftigen. Politische und polizeiliche Stellen rufen weiterhin zur Deeskalation auf und betonen die Notwendigkeit, weitere Gewalt zu verhindern.