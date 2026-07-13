Marius Borg Høiby, der älteste Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, kommt vorerst aus der Untersuchungshaft frei.

Die nächsten vier Wochen kann Høiby im Hausarrest verbringen – jedoch mit einer elektronischen Fussfessel, wie der Sender NRK berichtet.

Die Staatsanwaltschaft legte Beschwerde ein. Sie hatte eine Verlängerung der U-Haft um vier Wochen gefordert.

Høiby war wegen 34 Straftaten zu vier Jahren Haft verurteilt worden, das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig. Angeklagt war er in 40 Punkten.

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Das Gericht sprach ihn unter anderem wegen zwei Vergewaltigungen nach norwegischem Recht sowie wegen Gewalt gegen eine Ex-Freundin schuldig. Gegen diese gilt ein Kontaktverbot, gegen das Høiby mehrfach verstossen haben soll. Die Polizei begründete die Untersuchungshaft mit der Gefahr weiterer Straftaten.

Legende: Eine Gerichtszeichnung zeigt Marius Borg Høiby am zweiten Tag seines Prozesses, der am 4. Februar 2026 vor dem Bezirksgericht Oslo in Norwegen stattfand. Reuters/Ane Hem

Høiby sitzt seit Beginn des Prozesses im Februar in Untersuchungshaft. Mehrfach beantragte er seine Freilassung, unter anderem, um bei seiner schwer lungenkranken Mutter Mette-Marit sein zu können. Die Anträge blieben erfolglos.