Die Gefahr sei nicht riesig gross, aber sie sei da, sagt Koschny. «Das haben wir spätestens 2013 erlebt, als über der russischen Stadt Tscheljabinsk ein 20 Meter grosses Objekt durch die Atmosphäre geflogen ist. Die Schockwelle hatte zur Folge, dass 1500 Leute ins Spital mussten.»

Das werde wohl auch zu unseren Lebzeiten wieder passieren. Es sei aber eine Frage der Statistik. Und: Je grösser die Objekte, desto seltener seien sie, so der ESA-Experte. «Dinosaurierkiller oder kilometergrosse Objekte, die man in Science-Fiction-Filmen sieht, werden nicht vorkommen. Aber kleinere Objekte können in der Tat in die Erdatmosphäre eintreten und Schaden anrichten.»

Dann würde die Kollisionsstrategie zum Zug kommen. «Aber man möchte es einmal ausprobiert haben», sagt Koschny. Gerade bei grossen und teuren Missionen wolle man sicher wissen, dass das auch funktioniere.