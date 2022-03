Aus dem Archiv: Die Zeitumstellung wird in der EU abgeschafft

«Ich weiss, dass dies nicht das wichtigste Thema ist, mit dem Amerika konfrontiert ist», sagte der republikanische Senator Marco Rubio, einer der Initiatoren. Allerdings herrsche bei diesem Thema grosse Einigkeit. «Wenn wir das durchsetzen können, müssen wir diesen Blödsinn nicht mehr machen.» Umfragen zufolge befürwortet eine Mehrheit der US-Bürger ein Ende der Zeitumstellung.

Die Vorlage muss noch das Repräsentantenhaus passieren und US-Präsident Joe Biden vorgelegt werden. Sie sieht vor, dass die Sommerzeit ab November 2023 permanent gilt. Dabei dürfen die Bundesstaaten ohne Sommerzeit, Arizona und Hawaii, bei der Standardzeit bleiben.