Für SRF-Korrespondent David Nauer kommt der Zeitpunkt des Rücktritts überraschend. «Dass irgendwann etwas passieren wird in Kasachstan, wusste man aber.» Seit der Staatsgründung 1991 war Nasarbajew Präsident – die Bevölkerung kennt also gar nichts anderes als ihren «Landesvater». Nun wird es einen Rückzug auf Raten geben, denn Nasarbajew behält diverse Ämter: «Er versucht eine geordnete Übergabe der Macht zu organisieren», so Nauer.

Davon dürfte auch Nasarbajews Umfeld profitieren. Denn bei einem plötzlichen, chaotischen Übergang hätten seine Leute durchaus «unter die Räder kommen können. So kann sie Nasarbajew mit wichtigen Posten versorgen, solange er lebt», sagt Nauer. Allerdings sei es wohl auch gut für das Land selbst, wenn es einen geregelten Übergang gebe.

Nauer attestiert dem scheidenden Präsidenten, dass er eine pragmatische, kluge Aussenpolitik betrieben habe: «Er hat erfolgreich zwischen Russland und dem Westen laviert, den Ausgleich gesucht.» Im Innern habe er ein autoritäres Regime installiert, wirtschaftlich habe das Land unter Nasarbajew vor allem vom Rohstoffreichtum profitiert.