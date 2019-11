Von der Ölpest sind ein 2250 Kilometer langer Küstenabschnitt und über 200 Ortschaften im Nordosten Brasiliens betroffen. Vor drei Monaten wurden dort erstmals Ölklumpen angeschwemmt. Einwohner des Feriengebiets mit seinen teils paradiesischen Stränden machten sich in der Folge selber mit leichtem Gerät an die Säuberung der Küste. Die Behörden dagegen reagierten kaum und erst nach Wochen. Inzwischen beteiligt sich auch die Armee am Einsammeln der Ölklumpen. Ihren Angaben zufolge wurden bislang mehr als 1000 Tonnen Ölrückstände eingesammelt. (sda)