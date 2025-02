Der mutmassliche Täter des Angriffs auf eine schwedische Schule war schon tot, als die Polizei ihn gefunden hat.

Das teilten die Ermittler bei einer Pressekonferenz mit. Warum der Mann das Feuer eröffnet hat, ist demnach noch unklar.

Als die Polizeikräfte am Tatort ankamen, hörten sie Schüsse, wie Roberto Eid Forest, Leiter der Polizei in Örebro, sagte. Bei einer anschliessenden Durchsuchung des Gebäudes wurde der mutmassliche Schütze dann tot aufgefunden, erklärte der Polizeichef.

1 / 2 Bild 1 von 2 Legende: Auch am Tag nach den tödlichen Schüssen ist die Polizei mit grossem Einsatzdispositiv vor Ort. Reuters/TT News Agency/Christine Olsson

2 / 2 Bild 2 von 2 Legende: Angehörige und Mitschülerinnen und Mitschüler legen Blumen und Kerzen vor der Schule nieder. Reuters/TT News Agency/Christine Olsson

Medienberichte, denen zufolge sich der mutmassliche Täter selbst das Leben nahm, konnte Eid Forest nicht bestätigen. Er fügte hinzu, dass weiterhin nicht alle der elf Todesopfer identifiziert seien.

Verletzte in stabilem Zustand

Die tödlichen Schüsse hatten sich am Dienstag am Campus Risbergska in Örebro ereignet, einem Bildungszentrum für Erwachsene. Vieles in dem Fall ist weiter unklar – etwa das Tatmotiv. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Täter alleine vorging und es sich nicht um einen Terrorakt handelte.

Sechs Verletzte würden weiterhin im Spital liegen, sagte Jonas Claesson, Direktor für das Gesundheitswesen in der Region, bei der Pressekonferenz. Fünf von ihnen hatten demnach lebensbedrohliche Schusswunden, als sie eingeliefert wurden. Der Zustand der Patienten sei nun stabil, sagte Claesson, auch wenn sich zwei von ihnen weiterhin auf der Intensivstation befinden.