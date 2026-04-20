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Österreich Bus fährt in Supermarkt in Salzburg – eine Person tot

20.04.2026, 14:34

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  • Im österreichischen Salzburg hat ein Bus einen Supermarkt gerammt.
  • Eine Person wurde getötet, wie ein Sprecher der Feuerwehr der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.
  • Sieben weitere Menschen seien teils schwer verletzt worden, berichtete eine Sprecherin des Roten Kreuzes.

Der Unfall ereignete sich an einem Kreisverkehr im Salzburger Stadtteil Itzling. Die Ursache des Unfalls ist bislang noch unklar.

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  • Bild 1 von 3. Fotos der Nachrichtenagentur APA zeigen den Bus, der mit der Front die Glasfassade des Supermarktes durchbrochen hat. Bildquelle: APA / FMT-PICTURES.
    Polizeiauto und Feuerwehrauto vor einem Zugunfall mit Berglandschaft im Hintergrund.
  • Bild 2 von 3. Beim Unfall wurde eine Person getötet. Bildquelle: APA / FMT-PICTURES.
    Strassenbahn kollidiert mit Gebäude, Feuerwehr vor Ort.
  • Bild 3 von 3. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen elektrischen Bus, der den Strom aus einer Oberleitung bezieht. Bildquelle: APA / FMT-PICTURES.
    Absperrband der Polizei bei Einsatz mit Fahrzeugen vor Gebäude.
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