Bus fährt in Supermarkt in Salzburg – eine Person tot

Im österreichischen Salzburg hat ein Bus einen Supermarkt gerammt.

Eine Person wurde getötet, wie ein Sprecher der Feuerwehr der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Sieben weitere Menschen seien teils schwer verletzt worden, berichtete eine Sprecherin des Roten Kreuzes.

Der Unfall ereignete sich an einem Kreisverkehr im Salzburger Stadtteil Itzling. Die Ursache des Unfalls ist bislang noch unklar.

++ Es folgt mehr ++