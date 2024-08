Nach dem Ende der Olympischen Spiele in Paris ist die olympische Fahne in Los Angeles angekommen.

Die nächsten Olympischen Sommerspiele finden dort statt.

Die Stadtpräsidentin von Los Angeles Karen Bass hat die Fahne am Sonntag in Paris in Empfang genommen und nach Los Angeles gebracht.

LA könne von Paris viel lernen, sagte Karen Bass nach ihrer Ankunft. Der französischen Hauptstadt sei es gelungen, Spiele für alle zu organisieren, mit Aktivitäten auch für diejenigen, die keine Tickets für die Wettkämpfe hatten.

Los Angeles wird nach 1932 und 1984 zum dritten Mal Olympische Spiele ausrichten. Die Nominierung für die Rolle als Gastgeberland erfolgte 2017.

01:38 Video Aus dem Archiv: Olympia 2024 in Paris – Bilder der Schlussfeier Aus Tagesschau vom 12.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 38 Sekunden.

Mit grossen Versprechen übernahm Los Angeles nach dem Ende der Spiele in Paris die olympische Flagge. Ausgerechnet im Autoland USA sollen in vier Jahren «Spiele ohne Autos» stattfinden, wie Karen Bass, die Bürgermeisterin von Los Angeles, bekräftigte.

Die Metropole in Kalifornien und zweitgrösste Stadt der USA mit über 13 Millionen Einwohner im Grossraum Los Angeles will einen Kollaps der schon in normalen Zeiten überlasteten Strassen vermeiden. Das Angebot des öffentlichen Verkehrs soll deshalb in den nächsten Jahren massiv ausgebaut werden.