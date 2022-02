Wie ist die Lage in China aktuell? Das Land verfolgt seit Ausbruch der Pandemie eine strikte Null-Covid-Strategie. Im Herbst hatte das Land Covid weitgehend unter Kontrolle. Anfang Dezember begannen aber die Fallzahlen, wenn auch auf sehr tiefem Niveau, wieder zu steigen.

Mitte Januar, nur drei Wochen vor der Eröffnung der Olympischen Winterspiele, entdeckte China in Pekings Nachbarstadt Tianjin den ersten Omikron-Fall. Die chinesische Gesundheitsbehörde meldete per 30. Januar 1937 bestätigte Covid-Fälle. Wie viele davon Omikron sind, weist sie nicht aus.

So will China für sichere Winterspiele sorgen: Die Organisatoren setzen auf eine geschlossene Olympia-Blase, dem sogenannten Closed Loop. Das ist ein in sich geschlossenes System. Ein Aufenthalt ausserhalb des Closed Loop ist nicht erlaubt. Das soll sicherstellen, dass die ausländischen Gäste zu keinem Zeitpunkt in Kontakt mit der chinesischen Bevölkerung kommen.

Für die Einreise nach China gelten strenge Regeln. Die ausländischen Teilnehmer und Teilnehmerinnen müssen entweder vollständig geimpft sein oder müssen 21 Tage in Quarantäne. Ab 14 Tage vor Abflug gilt es den Gesundheitszustand über eine App zu dokumentieren. Zusätzlich braucht es bei der Abreise zwei negative PCR-Tests. Ein weiterer Test erfolgt direkt nach der Landung in China.

Welche Covid-Regeln gelten innerhalb des Closed Loop? Innerhalb des Closed Loop gilt überall eine FFP2-Maskenpflicht. Die Maske darf nur zum Essen, Trinken und Schlafen abgenommen werden. Es werden täglich PCR-Tests durchgeführt und die Teilnehmer müssen ihre Temperatur überwachen.

Die einzelnen Wettkampfstätten sind unterschiedlich abgeriegelt. Während man sich in Peking bis auf Sichtweite dem olympischen Park nähern kann, ist in Yanqing in den Bergen, wo die Bob- und Skirennen stattfinden, das ganze Tal abgesperrt.

Legende: Das olympische Dorf in den Bergen bei Yanqing. Hier ist das ganze Tal eine Bubble und gegen aussen abgeriegelt. Reuters

Das geschieht bei einem positiven Test vor Ort: Trotz der strengen Regeln waren am 30. Januar bereits 176 Teilnehmende positiv getestet worden, darunter mit Nicolas Huber auch ein Schweizer Athlet. Bei einem positiven Test kommen Personen ohne Symptome in ein Quarantäne-Hotel. Personen mit Corona-Symptomen in ein Krankenhaus.

Wer zweimal innerhalb von 24 Stunden negative PCR-Tests vorweisen kann, wird aus der Isolation entlassen.

Following the snowfall overnight, the Zhangjiakou Olympic Village woke up today covered in white.#Beijing2022❄️ pic.twitter.com/48JPYzrw4l — IOC MEDIA (@iocmedia) January 31, 2022

Wird es Zuschauer an Olympia geben? Mittlerweile ist Omikron auch in Peking angekommen. Kurz nachdem der erste Fall publik wurde, stoppten die Organisatoren den offiziellen Ticketverkauf. Die Karten werden nun amtlich verteilt.

Wie genau dieser Zuteilungsprozess abläuft, ist undurchsichtig. Obwohl Peking eine grosse ausländische Gemeinschaft besitzt, wird diese nicht offiziell berücksichtigt. Im Publikum werden vor allem Chinesinnen und Chinesen sitzen.

Legende: Stadion in Peking: Der Ticketverkauf für die Spiele wurde gestoppt. Zuschauen kann man nur auf Einladung. Reuters

Deshalb wurden die Spiele nicht verschoben: Chinas Partei- und Regierungschef Xi Jinping hat dem Land und der Welt höchstpersönlich «prächtige» Winterspiele versprochen. Laut eigenen Angaben hat China die Pandemie dank seiner Null-Covid-Strategie im Griff. Eine Verschiebung der Spiele wäre eine Bankrotterklärung für die gewählte Strategie und damit auch ein Gesichtsverlust für Xi und die Partei.