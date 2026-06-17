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Operation erfolgreich Norwegische Kronprinzessin Mette-Marit hat neue Lunge bekommen

17.06.2026, 10:28

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  • Die schwer kranke norwegische Kronprinzessin Mette-Marit (52) hat eine neue Lunge bekommen.
  • Das teilte das norwegische Königshaus mit.
  • Die Transplantation sei erfolgreich verlaufen, zitierte das norwegische Königshaus Abteilungsleiter Arnt Fiane vom Universitätskrankenhaus in Oslo.

Die Kronprinzessin werde jetzt für mehrere Wochen im Krankenhaus bleiben müssen – erst bei ihrer Entlassung sei das nächste Update zu erwarten. Ihr Mann, Kronprinz Haakon, werde sein Programm in nächster Zeit weiter anpassen, um seiner Frau beistehen zu können.

Person mit blonder Frisur, Anzugjacke, lächelt in einem Innenraum.
Legende: Der Gesundheitszustand der Kronprinzessin hatte sich in letzter Zeit weiter verschlechtert. NTB/Lise Aserud

Mette-Marit litt unter einer schweren Lungenfibrose – ihr war es in den vergangenen Monaten immer schlechter gegangen. Vor einigen Wochen hatte der Hof mitgeteilt, dass die Kronprinzessin auf die Warteliste für eine neue Lunge gesetzt worden war. Nun ging es anscheinend sehr schnell.

Spenderlungen sind rar, daher wird über solch einen Eingriff sehr kurzfristig entschieden. Bei einer Lungenfibrose bilden sich Narben im Lungengewebe, was Atemnot, Kurzatmigkeit und Husten verursachen kann. Die Krankheit gilt als nicht heilbar.

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