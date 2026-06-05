Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit ist auf der Warteliste für eine neue Lunge.

Sie leidet an einer unheilbaren Krankheit.

Ihr Gesundheitszustand hat sich zuletzt verschlechtert.

Der Krankheitsverlauf von Kronprinzessin Mette-Marit sei ernst, sagte der Lungenspezialist Are Holm laut einer Mitteilung des norwegischen Königshauses. Die 52-Jährige stehe nun auf der Warteliste für eine Lungentransplantation und solle «so schnell wie möglich» ein Spenderorgan erhalten, sagte der Arzt des Osloer Universitätsspitals. Wann eine passende Lunge gefunden wird, ist offen.

Legende: Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit im April, als sie die norwegischen Athletinnen und Athleten der Paralympischen Winterspiele 2026 in Oslo begrüsste. Keystone/EPA/Lise Aserud/POOL

Mette-Marit leidet an Lungenfibrose, einer unheilbaren Krankheit, bei der das Lungengewebe vernarbt. Die Krankheit kann schwere Atembeschwerden auslösen. In den vergangenen Wochen trat die Kronprinzessin wiederholt mit einem Sauerstoffgerät auf. Norwegische Medien berichteten zuletzt von einem kurzen Aufenthalt im Osloer Universitätskrankenhaus am Donnerstag. Nach wenigen Stunden habe sie die Klinik wieder verlassen.

Bis zu einer möglichen Transplantation werde Mette-Marit ihre öffentlichen Termine nicht wie gewohnt wahrnehmen können, teilte der Hof mit.