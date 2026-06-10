Die Kronprinzessin Norwegens, Mette-Marit, braucht eine neue Lunge. Schon länger ist bekannt, dass ihr Gesundheitszustand schlecht ist.

Die Kronprinzessin leidet an der unheilbaren Krankheit Lungenfibrose, die das Gewebe des Organs vernarben lässt und die Atmung erschwert.

Innert weniger Tage haben sich fast 6000 Spendenwillige gemeldet, um im Todesfall die Lunge zu spenden.

Zum Vergleich: Im Mai gab es durchschnittlich 70 Registrierungen pro Tag, wie Aleksander Sekowski von der Stiftung für Organspende dem Sender NRK sagt. «Ganz fantastisch», nennt Sekowski den sprunghaften Anstieg der Neuanmeldungen der Nachrichtenagentur NTB gegenüber.

Legende: Sie wartet auf eine neue Lunge: die Kronprinzessin Norwegens, Mette-Marit. Reuters

Die norwegische Kronprinzessin ist auf der Warteliste für eine Lungentransplantation. Voraussetzung dafür ist Mette-Marits Arzt zufolge, dass ein Patient ohne eine neue Lunge nur noch etwa ein Jahr zu leben hätte. Im Alltag benutzt Mette-Marit inzwischen ein Sauerstoffgerät.

Organspende in Norwegen Box aufklappen Box zuklappen In Norwegen gilt bei der Organspende grundsätzlich die Widerspruchslösung. Das heisst: Eine verstorbene Person wird automatisch zum Organspender oder zur Organspenderin, wenn sie zu Lebzeiten nicht ausdrücklich widersprochen hat. Allerdings werden die Angehörigen stets mit in die Entscheidung einbezogen; diese können die Organentnahme ablehnen. Die Stiftung Organspende rät Norwegern daher, ihre Angehörigen über die eigenen Wünsche bezüglich der Organspende zu informieren.

Laut der Stiftung Organspende warten in Norwegen derzeit etwa 600 Patientinnen und Patienten auf ein Spender-Organ. Die Warteliste für Lungentransplantationen ist nach Angaben des Lungenfacharztes Are Holm momentan relativ kurz.