Die Konservative Partei, welche die britische Politik in den vergangen 200 Jahren dominiert hat, wurde im Sommer von den Wählerinnen und Wählern regelrecht von den Regierungsbänken eliminiert. Rishi Sunak kündigte gleichentags nicht nur seinen Rücktritt als Premierminister an, sondern ebenso als Vorsitzender der Partei.

«Seither war die Partei in erster Linie mit sich selber beschäftigt. Der endlose Nachfolgeprozess erinnerte in seiner Tonalität gelegentlich eher an eine Selbsthilfe-Gruppe als an eine politische Partei», so der ehemalige Premier. Das letzte Wort hatte am Ende die Parteibasis und diese hat sich ziemlich knapp für die 44-jährige Kemi Badenoch entschieden.