Papst Franziskus hat am Samstagabend im Petersdom gemeinsam mit 8000 Gläubigen die traditionelle Feier der Osternacht abgehalten. Der 87-jährige Pontifex kam im Rollstuhl sitzend zu der zwei Stunden dauernden Messe.

«Felsbrocken des Todes»

Das Oberhaupt der katholischen Kirche rief die Gläubigen im Petersdom trotz persönlicher und weltpolitischer Krisen zu Freude und Hoffnung auf. Diese Krisen seien «Felsbrocken des Todes», sagte Franziskus. Er erwähnte dabei die Unbarmherzigkeit des Hasses und die Grausamkeit des Kriegs, die die Sehnsucht nach Weltfrieden brächen, aber auch Egoismus und Gleichgültigkeit. Das Osterfest würde jene Felsbrocken wegwälzen, sagte der Papst.

Das Osterfest soll nach Franziskus' Worten die Menschen ermutigen und Hoffnung spenden: «Dies ist die Macht Gottes: der Sieg des Lebens über den Tod, der Triumph des Lichts über die Finsternis, das Wiederaufblühen der Hoffnung inmitten der Trümmer des Scheiterns.» Nach der Karwoche sei die Osternacht Anlass zur Freude.

Legende: Papst Franziskus hat am Samstagabend im Petersdom gemeinsam mit 8000 Gläubigen die traditionelle Osternacht gefeiert. REUTERS / Yara Nardi

In der Nacht vor dem Ostersonntag feiern Christen die Auferstehung Jesu Christi nach dessen Tod am Kreuz. In einer Prozession wurde zu Beginn der Feier die Osterkerze in völliger Dunkelheit durch den Petersdom getragen – die Dunkelheit soll das Leben ohne Glauben symbolisieren. An der Osterkerze wurden dann zum Ruf «Lumen Christi» (Licht Christi) die Kerzen der Priester und Gläubigen entzündet.

Am Karfreitag hatte der Papst auch in diesem Jahr an der traditionellen Kreuzweg-Prozession am Kolosseum in Rom nicht teilgenommen – was Spekulationen über seinen Gesundheitszustand ausgelöst hatte. Die kurzfristige Absage seiner Teilnahme am Kreuzweg sei eine Vorsichtsmassnahme gewesen, um die Gesundheit des 87-Jährigen «zu schützen», hatte der Vatikan erklärt.

Höhepunkt Ostermesse

Höhepunkt der Osterfeiertage ist die am Sonntagmorgen stattfindende Ostermesse. Im Anschluss daran wird das Oberhaupt der 1.3 Milliarden Katholiken die traditionelle Osterbotschaft mit dem den Segen «Urbi et Orbi» («Der Stadt und dem Erdkreis») spenden.

Rund um die Osterfeierlichkeiten sind in Rom schärfste Sicherheitsvorkehrungen in Kraft. Anti-Terror-Einheiten und Spezialkräfte der Polizei überwachen das Gelände rund um den Vatikan. Das Areal um den Petersplatz wurde weiträumig abgesperrt und mit Metalldetektoren ausgestattet. Pilger konnten vom Petersplatz aus auf Bildschirmen die Zeremonie mit dem Papst verfolgen.