Vor der dänischen Insel Anholt ist ein toter Wal entdeckt worden.

Es wird nicht ausgeschlossen, dass es sich bei dem Wal um «Timmy» handelt.

Das Tier liege etwa 75 Meter vor der Küste und sei vermutlich bereits seit einiger Zeit tot, berichtet die Nachrichtenagentur Ritzau unter Berufung auf eine Umweltbehörde.

Eine Bestätigung, dass es sich um den Wal handelt, der Ende März vor dem Ort Timmendorfer Strand gestrandet war und später in den Skagerrak (Nordsee) transportiert wurde, gab es zunächst nicht.

Legende: Handelt es sich beim toten Wal in der Nordsee um «Timmy»? (Bild vom 17.04.2026 in Wismar). Keystone/JENS BÜTTNER

Es seien keine deutlichen Merkmale festgestellt worden, die bestätigen könnten, dass es sich um dieses Tier handle, teilte die Umweltbehörde Ritzau zufolge mit. «Andererseits kann diese Möglichkeit zu diesem Zeitpunkt auch nicht ausgeschlossen werden», hiess es.

Nach Experteneinschätzung handelt es sich vermutlich um einen Buckelwal ähnlicher Grösse. Ein Vertreter der dänischen Umweltbehörde sagte, dass ein Stück aus der Schwanzflosse abgetrennt worden sei, das nach Deutschland gebracht werden solle.