- Vor der dänischen Insel Anholt ist ein toter Wal entdeckt worden.
- Es wird nicht ausgeschlossen, dass es sich bei dem Wal um «Timmy» handelt.
- Das Tier liege etwa 75 Meter vor der Küste und sei vermutlich bereits seit einiger Zeit tot, berichtet die Nachrichtenagentur Ritzau unter Berufung auf eine Umweltbehörde.
Eine Bestätigung, dass es sich um den Wal handelt, der Ende März vor dem Ort Timmendorfer Strand gestrandet war und später in den Skagerrak (Nordsee) transportiert wurde, gab es zunächst nicht.
Es seien keine deutlichen Merkmale festgestellt worden, die bestätigen könnten, dass es sich um dieses Tier handle, teilte die Umweltbehörde Ritzau zufolge mit. «Andererseits kann diese Möglichkeit zu diesem Zeitpunkt auch nicht ausgeschlossen werden», hiess es.
Nach Experteneinschätzung handelt es sich vermutlich um einen Buckelwal ähnlicher Grösse. Ein Vertreter der dänischen Umweltbehörde sagte, dass ein Stück aus der Schwanzflosse abgetrennt worden sei, das nach Deutschland gebracht werden solle.
Unklarer Ausgang der «Rettungsaktion»
Der vor der deutschen Küste gestrandete Wal hatte wochenlang Schlagzeilen gemacht. Das bislang letzte Kapitel der Saga war ein tagelanger Transport der privaten Rettungsinitiative in die Nordsee. Wie dieser genau endete, war aber bis zuletzt unklar. Fotos oder Videos vom Freisetzen existieren nach Aussage der Initiative nicht. Unklar blieb auch, in welchem Zustand das geschwächte und vom Hin und Her im Kahn verletzte Tier zu diesem Zeitpunkt war.
Es gibt bislang keine belastbaren Daten dazu, wo das Tier ist. Ein GPS-Sender liefere weiterhin keinerlei Signale zur Ortung, hiess es jüngst von der Privatinitiative. Es gebe überhaupt keine Daten mehr. Experten von Tierschutzorganisationen hatten die langfristigen Überlebenschancen des Wals übereinstimmend als sehr gering eingeschätzt.