Seit Jahrzehnten verschickt China Pandas in die ganze Welt und setzt die knuffigen Tiere als Markenbotschafter ein. In der Pandemie kam die Tradition zum Stillstand. Doch jetzt setzt das Reich der Mitte wieder auf die flauschigen Leihgaben.

Fubao ist der Star im Wolong-Panda-Park in der chinesischen Provinz Sichuan. Stundenlang harren die Fans vor dem Gehege aus. Das Panda-Weibchen wurde 2020 im Zoo von Seoul geboren und kehrte vor einem Jahr nach China zurück. Die chinesische Regierung hatte Fubaos Eltern als Leihgabe nach Südkorea geschickt.

Panda-Diplomatie hat eine lange Tradition

Das Entsenden von Pandas, die sogenannte Panda-Diplomatie, hat in China eine lange Tradition. Sie begann 1972 mit dem historischen Besuch von US-Präsident Richard Nixon in der Volksrepublik. Peking schenkte darauf den USA zwei Tiere.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. Lien-ho, der Riesenpanda aus dem Londoner Zoo und Lieblingstier von Tausenden von Zoobesuchern, 1966. Bildquelle: KEYSTONE / PHOTOPRESS-ARCHIV / AP. 1 / 5 Legende: Lien-ho, der Riesenpanda aus dem Londoner Zoo und Lieblingstier von Tausenden von Zoobesuchern, 1966. KEYSTONE / PHOTOPRESS-ARCHIV / AP

Bild 2 von 5. Ling-Ling im Washingtoner Zoo, 1972. Er war ein Geschenk an Nixon und an die First Lady. Im Gegenzug schenkten sie China ein paar Moschusochsen. Bildquelle: KEYSTONE / PHOTOPRESS-ARCHIV / AP. 2 / 5 Legende: Ling-Ling im Washingtoner Zoo, 1972. Er war ein Geschenk an Nixon und an die First Lady. Im Gegenzug schenkten sie China ein paar Moschusochsen. KEYSTONE / PHOTOPRESS-ARCHIV / AP

Bild 3 von 5. Xi Jinping, seine Frau Peng Liyuan und Bundeskanzlerin Angela Merkel besuchen am 5. Juli 2017 den Panda-Garten im Berliner Zoo. Bildquelle: IMAGO / Xinhua. 3 / 5 Legende: Xi Jinping, seine Frau Peng Liyuan und Bundeskanzlerin Angela Merkel besuchen am 5. Juli 2017 den Panda-Garten im Berliner Zoo. IMAGO / Xinhua

Bild 4 von 5. Auch der Panda im Moskauer Zoo erfreut sich grosser Beliebtheit. (29.7.2019). Bildquelle: IMAGO / Depositphotos. 4 / 5 Legende: Auch der Panda im Moskauer Zoo erfreut sich grosser Beliebtheit. (29.7.2019) IMAGO / Depositphotos

Bild 5 von 5. Der südaustralische Premierminister Peter Malinauskas und Chinas Premierminister Li Qiang besuchen den Panda Wang Wang im Zoo von Adelaide. Bildquelle: IMAGO / AAP. 5 / 5 Legende: Der südaustralische Premierminister Peter Malinauskas und Chinas Premierminister Li Qiang besuchen den Panda Wang Wang im Zoo von Adelaide. IMAGO / AAP Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Seit den 80er-Jahren werden Pandas aber nicht mehr verschenkt, sondern verpachtet. Das Empfängerland bezahlt China eine Leihgebühr. Die Ausleihe ist zeitlich begrenzt. Die Pandas bleiben im Besitz Chinas. Dasselbe gilt für den Nachwuchs.

Diplomatisches Kalkül hinter Panda-Leihgaben

Ausländische Zoos bezahlen China im Jahr bis zu einer Million Dollar pro Panda-Paar. Das ist viel Geld. Im Gegenzug winken den Zoos aber Prestige und ein gutes Geschäft, denn die Tiere sind ein Publikumsmagnet. Und China ist nun mal das einzige Land, das Pandas hat. Diesen Umstand weiss die Volksrepublik für sich zu nutzen.

Denn hinter den Panda-Leihgaben steckt auch diplomatisches Kalkül. Pandas sind niedlich und sympathisch. Sie eignen sich deshalb bestens als Botschafter, um im Ausland ein positives Bild von China zu vermitteln. Meist verleiht Peking die Tiere deshalb an befreundete Länder oder versucht, mit einer Leihgabe bilaterale Beziehungen zu verbessern. Während der Covid-Pandemie ist die Panda-Diplomatie allerdings eingeschlafen. Sie nahm erst ab Anfang 2024 erneut Fahrt auf.

60 Pandas an rund 20 Länder verliehen

Hinzu kommt, dass in vielen westlichen Demokratien Misstrauen und Skepsis gegenüber China am Wachsen sind. Es ist deshalb wenig erstaunlich, dass China wieder vermehrt seine besten Markenbotschafter entsendet. Seit 2024 haben verschiedene westliche Zoos von China Pandas erhalten. Die USA erhielten vier Tiere, Spanien und Australien je zwei. Und Mitte April hat der Tiergarten Schönbrunn in Wien ein neues Panda-Paar erhalten.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Im Bild: Panda-Männchen He Feng in einer Panda-Station in China. Mittlerweile ist er in Wien zu Hause. Bildquelle: KEYSTONE / APA / TIERGARTEN SCHÖNBRUNN / CCRCGP. 1 / 2 Legende: Im Bild: Panda-Männchen He Feng in einer Panda-Station in China. Mittlerweile ist er in Wien zu Hause. KEYSTONE / APA / TIERGARTEN SCHÖNBRUNN / CCRCGP

Bild 2 von 2. Kostbare Fracht: Der Tiergarten Schönbrunn erhält am 23. April 2025 das Panda-Paar aus China. Bildquelle: APA / TIERGARTEN SCHÖNBRUNN / DANIEL ZUPANC. 2 / 2 Legende: Kostbare Fracht: Der Tiergarten Schönbrunn erhält am 23. April 2025 das Panda-Paar aus China. APA / TIERGARTEN SCHÖNBRUNN / DANIEL ZUPANC Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Derzeit hat China etwa 60 Tiere an rund 20 Länder verliehen. Pro Jahr nimmt China so aus dem Panda-Programm mehrere Millionen ein. Das Geld soll in den Schutz der Pandas fliessen, unter anderem in Auswilderungsprogramme.

Obwohl die Tiere nicht mehr so stark bedroht sind, gelten sie immer noch als gefährdet. Gemäss offiziellen Zahlen der chinesischen Behörden gibt es derzeit rund 1900 wild lebende Pandas.

Panda-Diplomatie ändert wenig an der Geopolitik

Pandas, die wie Fubao im Ausland unterwegs sind oder waren, werden nicht ausgewildert. Ihre Lebensaufgabe ist es, für China Geld zu sammeln und für ihr Heimatland zu werben. Auch wenn die Pandas weltweit beim Zoopublikum für Begeisterung sorgen, ist ihr Einfluss als Markenbotschafter letztlich begrenzt. An der geopolitischen Grosswetterlage ändern sie wenig.

Obwohl die USA vier Tiere von China erhalten haben, hat Washington seine Aussenpolitik gegenüber China nicht geändert. Im Gegenteil: Die USA haben China in einen desaströsen Zollkrieg verwickelt.