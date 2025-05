Parlamentswahl Down Under

Bei der Parlamentswahl in Australien ist die amtierende sozialdemokratische Labor Party von Premier Anthony Albanese als Siegerin hervorgegangen.

Albanese ist damit der erste australische Premierminister, der seit 21 Jahren eine zweite dreijährige Amtszeit hintereinander gewinnt.

Oppositionsführer Peter Dutton räumte die Wahlniederlage bereits ein.

Die Prognosen der australischen Wahlkommission ergaben, dass Albaneses regierende Mitte-Links-Labor-Partei 70 Sitze im 150 Sitze zählenden Repräsentantenhaus erhalten wird. Die konservative Oppositionskoalition käme demnach auf 24 Sitze. Die bündnisfreien kleineren Parteien und unabhängigen Kandidaten dürften 13 Sitze erringen. Für eine absolute Mehrheit sind 76 Mandate nötig.

«Wir haben in diesem Wahlkampf nicht gut genug gearbeitet, das ist heute Abend offensichtlich, und ich übernehme die volle Verantwortung dafür», sagte Oppositionsführer Dutton. Er habe Albanese angerufen, um ihm zu seinem Erfolg zu gratulieren.

Legende: Auf der Zentrale der Labour-Partei freut man sich über den Wahlausgang. Keystone/AP Photo/Rick Rycroft

Der frühere Innen- und Verteidigungsminister Dutton war im Wahlkampf wegen umstrittener Aussagen und seiner offensichtlichen Nähe zur Politik von US-Präsident Trump ins Trudeln geraten.

In Australien finden alle drei Jahre Parlamentswahlen statt, bei denen alle 150 Sitze des Abgeordnetenhauses neu gewählt werden. Insgesamt waren 18 Millionen Menschen wahlberechtigt. In Down Under herrscht Wahlpflicht.

Der Wahlkommission zufolge hatten mehr als acht Millionen Australier schon im Vorfeld entweder per Briefwahl oder per frühzeitiger Stimmabgabe abgestimmt. Zentrales Wahlkampfthema waren die hohen Lebenshaltungskosten.