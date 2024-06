Mehrere Tausend Menschen gingen in Frankreich auf die Strassen.

Sie demonstrierten gegen einen Rechtsrutsch im Land, nachdem die Rechtsaussen-Partei Rassemblement National bei der ersten Runde der Parlamentswahlen in Frankreich am stärksten abgeschnitten hatte.

Nebst Paris kam es auch in Städten wie Strasbourg, Dijon und Lyon zu Protestmärschen.

Demonstrierende versammelten sich am Sonntagabend auf dem Place de la République in der Hauptstadt Paris, wie französische Medien melden. Sie folgten einem Aufruf des neuen Linksbündnisses. Führende Linkspolitiker schlossen sich dem Protest gegen die Partei von Marine Le Pen und einen Rechtsruck in Frankreich an.

Legende: Demonstrierende versammeln sich auf dem Place de la République in Paris. Keystone/Thomas Padilla

Auch in Nantes, Dijon, Lille, Marseille sowie in Strasbourg und Lyon kam es zu Kundgebungen und Protestmärschen. Laut Medienberichten gerieten in Lyon Demonstrierende und Polizei aneinander. Barrikaden wurden demnach errichtet und Beamte mit Flaschen und Feuerwerkskörpern beworfen. Auch einige Schaufenster sollen zu Bruch gegangen sein.