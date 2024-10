Alle Wahlkreise sind ausgezählt.

Bei den litauischen Parlamentswahlen gehen die Sozialdemokraten als Sieger hervor.

In zwei Wochen findet in Litauen die zweite Hälfte der Wahlen statt.

Die oppositionellen Sozialdemokraten haben 19.36 Prozent der Stimmen in Litauen geholt. Damit sind sie vor der Partei der amtierenden Ministerpräsidentin, der Vaterlandsunion (17.96 Prozent), und der Anti-Establishment-Partei Morgenröte von Nemunas (14.99 Prozent) die stärkste Kraft nach dem ersten Teil der Parlamentswahlen.

Vilija Blinkeviciute, die Vorsitzende der Sozialdemokraten, möchte eine Mehrheitskoalition bilden: «Ich denke, es wird eine Koalition mit zwei linken Parteien.» Als mögliche Partner nannte sie die Bauernpartei, die Grünen und die Partei «Für Litauen».

Legende: Vilija Blinkeviciute sieht das Wahlergebnis als Hinweis darauf, dass die Wählerinnen und Wähler einige Veränderungen wollen. Keystone/Mindaugas Kulbis

Am Sonntag haben 70 Politikerinnen und Politiker den Einzug ins litauische Parlament geschafft. In zwei Wochen fällt dann in einer zweiten Runde die Entscheidung über die ausstehenden 71 Direktmandate der Volksvertretung in Vilnius. Das Parlament nennt man in Litauen Seimas.

Verteidigungsausgaben dürften hoch bleiben

Litauen gehört zur östlichen Flanke des Verteidigungsbündnisses Nato und ist Teil der Europäischen Union. Das baltische Land grenzt an die russische Exklave Kaliningrad und auch an Belarus, einen engen Verbündeten Russlands.

Aufgrund dieser heiklen Lage gibt Litauen rund drei Prozent des Bruttoinlandprodukts für das Militär aus, was eine vergleichsweise hohe Summe ist. Sollte Blinkeviciute die Regierungsbildung gelingen, wird erwartet, dass sie Litauens harte Haltung gegenüber Russland und die hohen Verteidigungsausgaben beibehält.