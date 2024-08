Angriffig, energisch, emotional: US-Präsident Joe Biden hat den Parteitag der Demokraten in Chicago eingeläutet – und das auf eine Art und Weise, die durchaus im Kontrast zu seinen letzten Auftritten stand.

Nach Zweifeln an seiner mentalen und körperlichen Fitness hatte der 81-Jährige vor einem Monat bekanntgegeben, dass er auf eine erneute Präsidentschaftskandidatur verzichtet. Seine Stellvertreterin Kamala Harris rückte nach und sicherte sich in kurzer Zeit die Unterstützung der Partei.

Tränen und feurige Attacken

Eingeführt wurde Biden von seiner 43-jährigen Tochter Ashley. Sie bezeichnete den scheidenden Präsidenten als «Kämpfer, der sein ganzes Leben lang unterschätzt wurde». Biden betrat sichtlich bewegt die Bühne und wischte sich während der minutenlangen stehenden Ovationen die Tränen aus dem Gesicht.

Es war der Auftakt zu einer typisch amerikanischen Politinszenierung: Viel Familie, viele Emotionen und feurige Attacken auf den politischen Gegner.

Trump sagt, wir würden verlieren – aber er täuscht sich gewaltig: Er ist der Loser.

In seiner Rede sprach Biden von einer «Schicksalswahl um die Seele der Vereinigten Staaten». Die Amerikanerinnen und Amerikaner müssten sich entscheiden, ob sie einen verurteilten Straftäter oder eine Staatsanwältin im Weissen Haus möchten. «Trump sagt, wir würden verlieren – aber er täuscht sich gewaltig», sagte Biden in Richtung seines langjährigen Kontrahenten. Und fügte an: «Er ist der Loser!»

Rückendeckung für Harris

Der US-Präsident schwörte seine Partei auf die neue Frontfrau der Demokraten ein. Harris sei ein Mensch mit Charakter und enormer Integrität. «Die Wahl von Kamala war die allererste Entscheidung, die ich getroffen habe (...), als ich Kandidat wurde. Es war die beste Entscheidung, die ich in meiner gesamten Karriere getroffen habe.»

«Seid ihr bereit, Kamala Harris und Tim Walz zu wählen?», rief Biden den Tausenden Delegierten zu. «Seid ihr bereit, für Freiheit zu stimmen?» Er betonte: «Die besten Tage liegen nicht hinter uns, sondern vor uns.»

Legende: Biden thematisierte auch seinen nicht ganz freiwilligen Verzicht auf die Kandidatur für eine zweite Amtszeit: Auch wenn seine Gegner es anders darstellten, hege er keinen Groll darüber, dass er nicht zur Wiederwahl antrete. Keystone/EPA/Justin Lane

Der Präsident sprach klar und kämpferisch. Ein Auftritt, der eher an seinen erfolgreichen Wahlkampf vor vier Jahren als an die zuweilen besorgniserregende Performance der letzten Wochen und Monate erinnerte.

«Eine bittersüsse Erfahrung für Biden» Box aufklappen Box zuklappen Legende: Andrea Christen, USA-Korrespondent von SRF. SRF SRF-Korrespondent Andrea Christen: «Die Delegierten in Chicago empfingen Biden mit tosendem Applaus und dankten ihm. Sicher für das Geleistete, wahrscheinlich aber auch dafür, dass er als Kandidat zur Seite getreten ist. Für Biden dürfte es eine bittersüsse Erfahrung gewesen sein, derart von seiner Partei gefeiert zu werden. Denn man darf nicht vergessen, dass sie ihn auch aus dem Präsidentschaftsrennen gedrängt hat: Noch vor vier Wochen hat sie so viel Druck auf ihn gemacht, dass er am Ende den Bettel hingeworfen hat. In seiner Rede strich Biden seinen Leistungsausweis heraus. Damit wäre er natürlich auch gerne in den Wahlkampf gezogen – jetzt präsentierte er ihn am Parteitag als sein Vermächtnis. Es war eine insgesamt starke Rede. Es präsentierte sich ein präsenter, druckvoller Joe Biden, der in letzter Zeit nicht immer erkennbar war. Besonders nicht bei der TV-Debatte gegen Donald Trump, die schliesslich zu seinem Rückzug führte.

Biden blickte in seiner Rede auf seine 50 Jahre andauernde politische Karriere zurück. Er habe in all den Jahren auch Fehler gemacht. «Aber ich habe dir mein Bestes gegeben, Amerika». Er verteidigte auch die Erfolge seiner Regierung – so etwa die Investitionen in die Infrastruktur und den Klimaschutz und die Bewältigung der Pandemie. Zudem seien unter seiner Ägide Millionen Menschen neu krankenversichert worden.

Warme Worte von der First Lady und seiner Vize

Das Drehbuch der Demokraten war wohl orchestriert: Kamala Harris gesellte sich zu Biden auf die Bühne und seine Frau Jill richtete sich mit einer Liebeserklärung an ihren Mann.

Schon früher am Abend hatte sich Harris an Biden gewandt. «Joe, ich danke dir für deine historische Führungskraft, deinen lebenslangen Dienst an unserem Land und für alles, was du noch tun wirst. Wir sind dir für immer dankbar.»

Abseits von Herzschmerz und Abschiedstränen dürften die Demokraten den Blick in den nächsten Tagen nach vorne richten. Denn der Parteitag läutet die heisse Phase im amerikanischen Präsidentschaftsrennen ein. Am Donnerstag soll Harris zum Abschluss des Parteitags offiziell die Nominierung annehmen. Gewählt wird am 5. November.

