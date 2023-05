Zuletzt war Graichen auch in die sogenannte Trauzeugen-Affäre verwickelt. Wegen einer Beteiligung an der Auswahl seines Trauzeugen für den Chefposten der bundeseigenen Deutschen Energie-Agentur (Dena) war der Staatssekretär in die Kritik geraten. Sowohl Graichen als auch Habeck sprechen mittlerweile von einem Fehler.