Was ist passiert? US-Präsident Joe Biden hat am Sonntagabend (Schweizer Zeit) seine Kandidatur als US-Präsident zurückgezogen. Er schrieb auf der Plattform X: «Obwohl es meine Absicht war, mich um eine Wiederwahl zu bemühen, glaube ich, dass es im besten Interesse meiner Partei und des Landes ist, wenn ich mich zurückziehe und mich für den Rest meiner Amtszeit ausschliesslich auf die Erfüllung meiner Pflichten als Präsident konzentriere», so der Demokrat in einer schriftlichen Erklärung. «Ich werde im Laufe dieser Woche vor der Nation ausführlicher über meine Entscheidung sprechen.» Klar ist: Bis Ende Dezember 2024 bleibt Joe Biden US-Präsident.

Wie geht es jetzt weiter? Der Nominierungsparteitag der Demokraten findet vom 19. bis 22. August in Chicago im Bundesstaat Illinois statt. Eigentlich hätte da der 81-Jährige offiziell als Präsidentschaftskandidat gekürt werden sollen. Die Demokraten dürften nun so kurz vor der Wahl wenig Interesse haben, einen offenen Konkurrenzkampf mehrerer Ersatzkandidaten zu starten und den Parteitag zum Austragungsort für ein Abstimmungsdrama zu machen. Wahrscheinlicher ist, dass sie versuchen werden, die Partei vorab hinter einer neuen Spitzenperson zu versammeln. Diese Person könnte die Partei bereits Anfang August virtuell nominieren.

Wer könnte in die Bresche springen? Bidens Vizepräsidentin, Kamala Harris, gilt als natürliche Nachfolge Bidens. Biden selbst hat kurz nach seinem Rückzug seine Stellvertreterin Harris als Ersatzkandidatin für die Wahl im November vorgeschlagen.

Wer ist Kamala Harris? Harris ist die erste Frau und die erste Schwarze, die den Eid als US-Vizepräsidentin abgelegt hat. Lange Zeit galt die 59-Jährige in ihrem Amt lange als blass und hatte mit schlechten Umfragewerten zu kämpfen. Angesichts von Bidens Hängepartie gewann sie zuletzt aber an Zuspruch. Ausserdem ist sie durch ihre Rolle national bekannt, sie hat alle Checks für Weisse Haus bereits durchlaufen und sie könnte wohl auf den Wahlkampfapparat und vermutlich auch auf gesammelte Spenden von Biden zugreifen, weil sie als Vize schon Teil von dessen Wiederwahlkampagne ist. Die Demokraten bräuchten nun gute Gründe, Harris einfach zu übergehen. Und es wäre riskant, denn die schwarze Wählerschaft ist entscheidend für die Demokraten. Würde Harris aufrücken, bräuchten die Demokraten bis zum Parteitag noch einen Vizekandidaten an ihrer Seite.

Gibt es Alternativen zu Harris? Neben Harris fielen zuletzt am häufigsten die Namen Gavin Newsom und Gretchen Whitmer. Newsom (56) ist Gouverneur des mächtigen Bundesstaates Kalifornien. Er hat sich national einen Namen gemacht und intensiv an seinem politischen Profil gearbeitet, zuletzt unter anderem mit viel beachteten Auslandstrips. Whitmer (52) ist Gouverneurin von Michigan und gilt seit Längerem als aufstrebende Kraft in der Partei. US-Medien zufolge sollen beide intern klargemacht haben, dass sie für die zweite Reihe als mögliche Vizes für Harris nicht zur Verfügung stehen.