Legende: Gouverneur Gavin Newsom spricht zu Medienschaffenden nach der Präsidentschaftsdebatte zwischen Präsident Joe Biden und Donald Trump am 27. Juni 2024 in Atlanta. Keystone/AP Photo/John Bazemore

Ein Name, der in den letzten Wochen immer wieder im Gespräch war: Gavin Newsom. Der 56 Jahre alte Gouverneur des liberalen Bundesstaats Kalifornien schielt eigentlich schon länger aufs Weisse Haus und hätte das nötige parteiinterne Standing. Doch ob der eloquente Vollblutpolitiker, der einst Bürgermeister von San Francisco war, bei der ländlichen Bevölkerung punkten könnte, ist fraglich. Newsom hat in der Nacht auf Montag (Schweizer Zeit) auf X auch selbst mitgeteilt, dass er Harris als demokratische Präsidentschaftskandidatin unterstütze.