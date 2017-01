Bei Obamas erster Inauguration im Jahr 2009 bringt der oberste Richter John Roberts die Worte durcheinander, die der neue Präsident nachsprechen muss. Der sonst so coole Obama fällt gehörig aus dem Tritt. Richter Roberts wiederholt die Zeremonie am nächsten Tag nochmals im Weissen Haus, weil er befürchtet, dass die Worte des Eides in der falschen Reihenfolge nicht gültig sind.

Auch bei der zweiten Vereidigung 2013 verhaspelt sich Obama kurz. Aber das spielt gar keine Rolle mehr, weil er da längst eingeschworen ist. Denn gemäss US-Verfassung muss der Präsident am 20. Januar bis punkt 12 Uhr mittags den Eid ablegen. 2013 ist der 20. Januar aber ein Sonntag und die offizielle Inauguration findet erst am Montag, 21. Januar statt. Richter Roberts hat Barack Obama deswegen bereits am Sonntag eingeschworen.

Obama ist damit der erste Präsident seit Franklin Delano Roosevelt, der vier Mal den Eid sprechen muss, Roosevelt jedoch ist vier Mal wiedergewählt worden. Das war damals noch möglich. Heute kann der Präsident maximal acht Jahre regieren.