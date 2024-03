Die peruanische Regierung hat es verpasst, die Polizeigewalt glaubwürdig aufzuarbeiten. Von den involvierten Polizisten ist bisher nur ein einziger in Untersuchungshaft. Auf den Strassen ist es inzwischen ruhig, aber diese Ruhe täuscht: Es sind vor allem die Angst vor der Polizeigewalt, und der wirtschaftliche Druck, die dafür sorgen, dass die Leute heute weniger demonstrieren als noch vor einem Jahr. Dina Boluarte hat inzwischen laut Umfragen die tiefsten Zustimmungswerte in Südamerika. Das Parlament könnte Dina Boluarte absetzen, aber es gibt einen stillschweigenden Pakt zwischen Parlament und Präsidentin: Sie lassen einander gewähren. So hat das Parlament praktisch Narrenfreiheit bis zu den nächsten regulären Wahlen 2026 und Dina Boluarte geniesst Immunität. Die Regierung politisiert immer mehr am Volk vorbei.