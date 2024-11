Per E-Mail teilen

Der Taifun «Man-yi» ist auf den Philippinen auf Land getroffen. Er ist einer von sechs schweren Stürmen, die in weniger als einem Monat den Norden der Philippinen heimgesucht haben.

Der Taifun hat bei einem Erdrutsch mindestens sieben Menschenleben gefordert, zahlreiche Häuser zerstört und viele Dorfbewohner vertrieben.

Anhaltende Winde von bis zu 195 Kilometern pro Stunde trafen am Samstagabend mit auf die östliche Inselprovinz Catanduanes. Sintflutartige Regenfälle und heftiger Wind führten am frühen Montag zu einem Erdrutsch in der nördlichen Stadt Ambaguio, Provinz Nueva Vizcaya.

Der Erdrutsch begrub ein Haus unter sich. Dabei kamen sieben Menschen ums Leben, darunter auch Kinder. Drei weitere Personen wurden verletzt. Dies berichtete die regionale Polizei.

1 / 3 Legende: Danilo Dagdagan in seinem Haus in Quezon Town, Nueva Ecija, nachdem es vom Taifun «Man-yi» getroffen wurde. Reuters/Lisa Marie David 2 / 3 Legende: Der Taifun führte zu Überschwemmungen von Ackerland. Reuters/ADRIAN PORTUGAL 3 / 3 Legende: Auch die Strassen wurden aufgrund des Taifuns überflutet. Hier in Quezon, Provinz Nueva Ecija, Philippinen. Reuters/ADRIAN PORTUGAL

Mehr als eine Million Menschen waren von dem Taifun und vorangegangenen Stürmen betroffen. Rund 700'000 mussten ihre Häuser verlassen, wie das Amt für Zivilschutz mitteilte. Fast 8000 Häuser wurden beschädigt oder zerstört und mehr als 100 Städte und Gemeinden waren von Stromausfällen betroffen, weil Strommasten umgestürzt waren.