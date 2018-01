Als Jakobsweg wird eine ganze Reihe von Wegen in ganz Europa bezeichnet, die zur angeblichen Grabstätte des heiligen Jakobus in Santiago de Compostela in Nordwestspanien führen. Die Stätte entwickelte sich neben Rom und Jerusalem im Mittelalter zu einem der drei Hauptziele der christlichen Pilgerfahrt. In den letzten Jahren erlebte die Pilgerfahrt nach Compostela eine Renaissance, auch durch zahlreiche Prominente, die ihre Erfahrungen auf der Pilgerreise beschrieben.