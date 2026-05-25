Trotz der anhaltenden Bedrohung im Iran-Krieg sind bereits Hunderttausende Muslime zur Wallfahrt Hadsch nach Mekka in Saudi-Arabien gereist.

Bereits vor dem Beginn reisten allein aus dem Ausland nach offiziellen Angaben 1.5 Millionen Gläubige an.

Am frühen Morgen brachen die in weisse Gewänder gehüllten Pilger aus Mekka auf in die rund acht Kilometer entfernte Zeltstadt Mina zum Beginn der religiösen Rituale.

Saudi-Arabien ist bemüht, die Wallfahrt trotz des laufenden Konflikts möglich zu machen. Der Hadsch zählt zu den wichtigsten Einnahmequellen neben dem Ölgeschäft.

Flugabwehr zum Schutz der Pilger und deren «innerer Ruhe»

Saudi-Arabiens Verteidigungsministerium veröffentlichte Aufnahmen, wie Einheiten zur Flugabwehr zum Schutz der religiösen Stätten rund um Mekka in Stellung gebracht werden. Die Streitkräfte seien dafür zuständig, den «Luftraum über den heiligen Stätten zu schützen und auf alle Bedrohungen zu reagieren, um die Sicherheit und die innere Ruhe der Pilger sicherzustellen», teilte das Ministerium mit.

Legende: Muslimische Pilger umrunden die Kaaba, das würfelförmige Gebäude in der Grossen Moschee von Mekka, während der jährlichen Hadsch-Pilgerfahrt, hier ein Foto von 2025. Keystone/AMR NABIL

Für die meisten Muslime ist die Teilnahme am Hadsch ein einmaliges Erlebnis, viele sparen jahrelang, um sich die Anreise und Hadsch-Pakete von speziellen Touranbietern leisten zu können. Pro Person können diese umgerechnet schnell 5000 Franken und mehr kosten. Besonders viele ausländische Gläubige reisen aus Indonesien an – dieses Jahr schätzungsweise 220'000 Pilger – sowie aus Pakistan und Indien.

Legende: Mekka aus der Vogelperspektive. Archiv/Keystone/Sedat Suna

Die Preise für Flugtickets sind in der Folge des Iran-Kriegs deutlich gestiegen. Die Airlines haben ihre Zuschläge und Gebühren etwa für Flugbenzin, Extra-Services oder Umbuchungen stark erhöht.

Hitze als weitere Herausforderung

Eine grosse Herausforderung ist erneut die Hitze. In Mekka werden heute Temperaturen bis zu 45 Grad Celsius erwartet. Vor zwei Jahren waren bei grosser Hitze mehr als 1300 Menschen ums Leben gekommen.

Legende: Teil der Zeltstadt Mina. Archiv/Keystone/SEDAT SUNA

Saudi-Arabien wurde im Zuge des Iran-Kriegs bisher mit Hunderten Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern angegriffen. Die Flugabwehr fing den grössten Teil davon ab, es gab aber auch einige Opfer und Schäden etwa an Energie-Infrastruktur, Wohngebieten oder der US-Botschaft in Riad.