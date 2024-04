Mitarbeiter hängt eigenes Gemälde in Münchner Museum auf

Ein Mitarbeiter der Münchner Pinakothek der Moderne hat laut Polizei heimlich eines seiner eigenen Gemälde dort aufgehängt.

Es sei eine Anzeige wegen Sachbeschädigung eingegangen, sagte ein Sprecher der Polizei.

Beim Aufhängen seines Bildes habe der 51 Jahre alte Mann Löcher in die Wand gebohrt.

Der Vorfall hatte sich nach Polizeiangaben bereits am 23. Februar ereignet. Zunächst hatte die «Süddeutsche Zeitung» darüber berichtet.

Legende: Die Pinakothek der Moderne in München wurde 2002 eröffnet. (Bild: 26.09.23) IMAGO / imagebroker

Der Zeitung zufolge war der Mann ein Mitarbeiter im technischen Bereich des Museums. Vermutlich hing das Bild auch nicht allzu lange in der Pinakothek. Eine Sprecherin des Hauses sagte der Zeitung: «Die Aufsichten bemerken so etwas sofort.» Nähere Details zu dem Bild – also etwa zu Stilrichtung oder Motiv – waren nicht bekannt.