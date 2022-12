Legende: Reuters/Umit Bektas

«Das ist ein politisch motiviertes Urteil», sagt ARD-Korrespondent Benjamin Weber in der Türkei. Imamoglu sei ein sehr beliebter Politiker der sozialdemokratischen CHP und gelte als Herausforderer Erdogans bei den Wahlen im nächsten Jahr. «Imamoglu hätte laut jüngsten Umfragen guten Chancen gegen Erdogan – das könnte denn auch der Grund sein für die aktuelle Entwicklung», glaubt Weber. Er geht davon aus, dass Imamoglu in Berufung gehen wird. Und weil eine Berufung in der Türkei normalerweise bis zu zwei Jahre oder noch länger dauere, könnte es für die Wahl trotzdem reichen. Allerdings befürchte die Opposition, dass es im Fall Imamoglu plötzlich viel schneller gehen könnte als in ähnlichen Fällen üblich, so der ARD-Korrespondent.