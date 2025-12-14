Am berühmten Bondi Beach in Sydney läuft ein Polizeieinsatz.

Laut Medienberichten sollen zwei Schützen das Feuer eröffnet haben. Bei der Attacke gab es laut Polizeiangaben zehn Todesopfer.

Zum Zeitpunkt des Angriffs fand eine Feier zum jüdischen Chanukkafest statt.

In der australischen Millionenmetropole Sydney läuft ein Polizeieinsatz am beliebten Strand Bondi Beach. Auf der Plattform X warnt die Polizei von New South Wales die Bevölkerung dringend davor, sich in der Nähe aufzuhalten und sprach von einem «sich entwickelnden Vorfall am Bondi Beach».

Ziel war offenbar jüdische Versammlung

Inzwischen hat die Polizei bestätigt, dass es bei dem Angriff zehn Todesopfer gab.

Nach ersten Erkenntnissen war eine jüdische Chanukka-Veranstaltung das Ziel des Angriffs, wie australische Medien berichteten. An diesem Sonntag beginnt das achttägige Lichterfest.

Legende: Eine Aufnahme von ABC News zeigt eine Waffe am Tatort. ABC News

«Schüsse bei einer Chanukka-Veranstaltung», schrieb die jüdische Organisation Australian Jewish Association auf X. «Wir haben so oft davor gewarnt, dass es so kommen würde.»

Der israelische Präsident Izchak Herzog sagte in einer ersten Reaktion, Juden, die sich zum Anzünden der ersten Chanukka-Kerze am Strand versammelt hätten, seien von «niederträchtigen Terroristen» angegriffen worden.

Verletzte in Spitäler gebracht

Mindestens 13 Menschen sind laut den Berichten verletzt worden. Sie wurden in Spitäler gebracht, wie ein Sprecher des Rettungsdienstes im Bundesstaat New South Wales mitteilte.

Ministerpräsident Anthony Albanese sprach von einem «schockierenden und beunruhigenden» Vorfall. Rettungskräfte seien vor Ort und «kämpfen darum, Leben zu retten», sagte er.