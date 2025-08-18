Machtwechsel nach fast 20 Jahren linker Regierung möglich

In Bolivien haben die Wahllokale für die Präsidenten- und Parlamentswahl geschlossen.

Rund acht Millionen Bürgerinnen und Bürger waren aufgerufen, neben einem neuen Staatsoberhaupt auch den Vizepräsidenten und das Parlament zu bestimmen.

Nach Umfragen liegen konservative Oppositionskandidaten vorn – ein Machtwechsel nach fast 20 Jahren linker Regierung gilt als möglich.

In Bolivien herrscht Wahlpflicht. Bis zum Sonntagabend bolivianischer Zeit will die Wahlbehörde rund 80 Prozent der Stimmen auszählen und veröffentlichen. Beobachter erwarten, dass kein Bewerber im ersten Durchgang die nötige Mehrheit erreicht.

Eine Stichwahl ist für den 19. Oktober vorgesehen. Die öffentliche Debatte war geprägt vom Machtkampf zwischen Ex-Präsident Evo Morales (2006–2019) und seinem Nachfolger Luis Arce.

Die wichtigsten politischen Akteure bei den Wahlen in Bolivien

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 7. Bei der Präsidentschaftswahl in Bolivien liegt ersten Nachwahlbefragungen zufolge der zentristische Senator Rodrigo Paz vorn. Der Kandidat der Christdemokratischen Partei (PDC) kommt demnach auf 31,3 Prozent der Stimmen, wie der Fernsehsender Unitel TV am Sonntag meldete. Bildquelle: EPA / JUAN PABLO ROCA (Archiv). 1 / 7 Legende: Bei der Präsidentschaftswahl in Bolivien liegt ersten Nachwahlbefragungen zufolge der zentristische Senator Rodrigo Paz vorn. Der Kandidat der Christdemokratischen Partei (PDC) kommt demnach auf 31,3 Prozent der Stimmen, wie der Fernsehsender Unitel TV am Sonntag meldete. EPA / JUAN PABLO ROCA (Archiv)

Bild 2 von 7. Ex-Präsident Evo Morales wurde per Gerichtsbeschluss von der Wahl ausgeschlossen und hat für die Abgabe ungültiger Stimmen geworben. Bildquelle: AP Photo / Jorge Saenz (Archiv). 2 / 7 Legende: Ex-Präsident Evo Morales wurde per Gerichtsbeschluss von der Wahl ausgeschlossen und hat für die Abgabe ungültiger Stimmen geworben. AP Photo / Jorge Saenz (Archiv)

Bild 3 von 7. Präsident Luis Arce verzichtet auf eine Kandidatur. Bildquelle: EPA / GABRIEL MARQUEZ (Archiv). 3 / 7 Legende: Präsident Luis Arce verzichtet auf eine Kandidatur. EPA / GABRIEL MARQUEZ (Archiv)

Bild 4 von 7. Der linke Kandidat Andrónico Rodríguez wurde nach seiner Stimmabgabe in der Provinz Carrasco mit Steinen attackiert und beleidigt. Bildquelle: EPA / JORGE ABREGO (Archiv). 4 / 7 Legende: Der linke Kandidat Andrónico Rodríguez wurde nach seiner Stimmabgabe in der Provinz Carrasco mit Steinen attackiert und beleidigt. EPA / JORGE ABREGO (Archiv)

Bild 5 von 7. Ex-Präsident Jorge Quiroga gilt als aussichtsreicher Kandidat aus dem konservativen Lager. Bildquelle: AP Photo / Freddy Barragan (Archiv). 5 / 7 Legende: Ex-Präsident Jorge Quiroga gilt als aussichtsreicher Kandidat aus dem konservativen Lager. AP Photo / Freddy Barragan (Archiv)

Bild 6 von 7. Der Unternehmer Samuel Doria Medina tritt ebenfalls fürs Präsidentenamt an. Bildquelle: AP Photo / Natacha Pisarenko (Archiv). 6 / 7 Legende: Der Unternehmer Samuel Doria Medina tritt ebenfalls fürs Präsidentenamt an. AP Photo / Natacha Pisarenko (Archiv)

Bild 7 von 7. Auf der linken Seite soll Ex-Innenminister Eduardo del Castillo Chancen aufs Präsidentenamt haben. Bildquelle: EPA / JUAN PABLO ROCA (Archiv). 7 / 7 Legende: Auf der linken Seite soll Ex-Innenminister Eduardo del Castillo Chancen aufs Präsidentenamt haben. EPA / JUAN PABLO ROCA (Archiv) Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Morales wurde per Gerichtsbeschluss von der Wahl ausgeschlossen und hat für die Abgabe ungültiger Stimmen geworben. Arce, aktuell Präsident, verzichtete selbst auf eine Kandidatur.

Linker Kandidat mit Steinen beworfen

Am Wahltag kam es zu Zwischenfällen: Der linke Kandidat Andrónico Rodríguez wurde nach seiner Stimmabgabe in der Provinz Carrasco mit Steinen attackiert und beleidigt. Laut Medienberichten handelte es sich bei den Angreifern um Anhänger von Morales, der Rodríguez inzwischen als «Verräter» bezeichnet. Zudem wurde Stunden zuvor am selben Wahllokal die Detonation eines Sprengsatzes gemeldet. Über mögliche Verletzte lagen zunächst keine Informationen vor.

Als aussichtsreiche Bewerber gelten auf konservativer Seite Ex-Präsident Jorge Quiroga (2001–2002) und der Unternehmer Samuel Doria Medina. Auf der linken Seite haben Ex-Senatspräsident Rodríguez und Ex-Innenminister Eduardo del Castillo Chancen.

Tiefe Wirtschaftskrise

Bolivien zählt zu den ärmsten Staaten Südamerikas und steckt in einer tiefen Wirtschaftskrise. Treibstoff- und Devisenmangel, Inflation und Medikamentenknappheit prägen den Alltag. Vor allem die hohen Benzinsubventionen belasten den Staatshaushalt schwer.