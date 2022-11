Präsidentenwahl in Brasilien

Bei der Präsidentenwahl in Brasilien hat nach einem knappen Rennen zwischen beiden Kandidaten der linke Herausforderer Luiz Inácio Lula da Silva gewonnen.

Nach Auszählung fast aller Wahlmaschinen lag der amtierende Rechtspopulist Bolsonaro bei rund 49 Prozent der Stimmen (etwa 58 Millionen), auf Lula entfielen etwa 51 Prozent (rund 60 Millionen).

bei rund 49 Prozent der Stimmen (etwa 58 Millionen), auf Lula entfielen etwa 51 Prozent (rund 60 Millionen). Eine Umkehr des Resultats ist nach Angaben der Wahlbehörde in der Hauptstadt Brasilia mathematisch unmöglich.

In mehreren Landesteilen kam es nach der Wahl zu Protesten. Ein Anhänger Lulas wurde bei einer Feier getötet.

Lula kündigte in einer ersten Rede nach der Wahl an, das extrem gespaltene Land versöhnen zu wollen. «Ich werde für 215 Millionen Brasilianer regieren», sagte der 77-Jährige in São Paulo. «Es gibt keine zwei Brasilien, nur ein Volk.» Nun sei der Moment gekommen, den Frieden wieder herzustellen.

Lula wird das Amt des Präsidenten nach einer Übergangszeit von zwei Monaten zum Jahreswechsel übernehmen. Der frühere Gewerkschafter hatte Brasilien bereits von Anfang 2003 bis Ende 2010 regiert. Er ist der erste demokratisch gewählte Präsident Brasiliens, der in eine dritte Amtszeit geht.

1 / 5 Legende: Lula-Anhängerinnen und -Anhänger feiern den Wahlsieg des Linkspolitikers auf den Strassen in ganz Brasilien. Keystone / Fernando Bizerra 2 / 5 Legende: Anhängerinnen von Bolsonaro zeigten sich enttäuscht über den Wahlausgang. Keystone / Toni Molina 3 / 5 Legende: Seine politische Basis sieht in Lula die goldenen Zeiten Brasiliens, als die Wirtschaft aufgrund der hohen Rohstoffpreise boomte. Keystone / Antonio Lacerda 4 / 5 Legende: Die Regierung unter Lula hatte mithilfe von Sozialprogrammen Millionen Menschen aus der bittersten Armut geholt. Keystone / Bruna Prado 5 / 5 Legende: Für viele Bolsonaro-Wählerinnen und -Wähler hingegen ist Lula verantwortlich für Korruption und Vetternwirtschaft. Keystone / Toni Molina

Auf Twitter veröffentlichte Lula am Sonntag ein Bild der brasilianischen Flagge. Darüber stand «Demokratie.» Tausende Anhänger des Kandidaten der Arbeiterpartei (PT) feierten seinen Sieg auf der Prachtstrasse Avenida Paulista in der Millionenmetropole São Paulo.

Lula-Anhänger bei Feier getötet

Während Anhänger Lulas den Sieg feierten, kam es bereits zu ersten Protesten. Ein 27 Jahre alter Lula-Anhänger wurde bei Feiern in einem Lokal der Stadt Belo Horizonte erschossen. Zudem gab es vier Verletzte, wie örtliche Medien unter Berufung auf die Militärpolizei berichteten.

In dem Lokal hatten sowohl Anhänger Lulas als auch Bolsonaros die Stimmenauszählung verfolgt. Offen blieb zunächst, ob die Tat einen politischen Hintergrund hat. Der alkoholisierte Schütze wurde festgenommen.

In mehreren Bundesstaaten protestierten Lastwagen-Fahrer gegen den Wahlsieg Lulas, wie die Zeitung «Folha de S. Paulo» unter Berufung auf die Polizei berichtete. Auf Videos waren brennende Reifen zu sehen. Bolsonaro-Anhänger mit Brasilien-Flaggen riefen dazu auf, die Autobahnen des Landes zu blockieren.

Noch keine Reaktion des Amtsinhabers Bolsonaro

Bolsonaro erkannte seine Niederlage zunächst nicht an. Er hatte zuvor schon mehrfach Zweifel am Wahlsystem gestreut und angedeutet, das Ergebnis möglicherweise nicht zu akzeptieren. Seit der Lockerung der Waffengesetze in seiner Amtszeit haben viele seiner Unterstützer ordentlich aufgerüstet.

Einige Anhängerinnen und Anhänger des Amtsinhabers forderten auch unverhohlen einen Militärputsch. Expertinnen und Experten sehen dafür in Gesellschaft und den Streitkräften allerdings keine ausreichende Unterstützung.

Rede von Bolsonaro mit Spannung erwartet Box aufklappen Box zuklappen Karen Naundorf ist Brasilien-Korrespondentin für SRF und schätzt die Wahlniederlage Bolsonaros wie folgt ein: «Schon länger hatte Jair Bolsonaro von Wahlbetrug gesprochen und sich als Opfer dargestellt – auch in den letzten Tagen. So haben angeblich Radiosender seine Wahlspots nicht gespielt. Beweise dafür hat er nicht vorgelegt. Laut einer Umfrage sagen 61 Prozent der Bolsonaro-Anhängerinnen und -Anhänger, dass sie eine Niederlage ihres Kandidaten nicht akzeptieren wollen.» Deshalb werde nun mit Spannung erwartet, wie sich Jair Bolsonaro in den nächsten Stunden äussert, so die Korrespondentin weiter.»

Die Wahl hat auch international grosse Bedeutung. Als riesiger Kohlenstoffspeicher spielt das Amazonasgebiet im Kampf gegen den weltweiten Klimawandel eine wichtige Rolle. Zudem ist Brasilien mit seinen enormen natürlichen Ressourcen, dem hohen Anteil an grüner Energie und der grossen Agrarwirtschaft ein potenziell wichtiger Handelspartner.

Gratulationen aus aller Welt Box aufklappen Box zuklappen Staats- und Regierungschefs aus diversen Ländern haben Lula zu seinem Wahlsieg gratuliert. US-Präsident Joe Biden schrieb auf Twitter, er freue sich auf die Zusammenarbeit. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen teilte mit, man müsse die globalen Herausforderungen – von der Ernährungssicherheit über den Handel bis hin zum Klimawandel gemeinsam bewältigen. Der französische Präsident Emmanuel Macron schrieb auf Twitter, man wolle das Band der Freundschaft erneuern. Ebenda freute sich der deutsche Bundeskanzler Olaf auf eine enge Zusammenarbeit. Auch aus mehreren südamerikanischen Ländern kamen Glückwünsche für den neuen brasilianischen Präsidenten Lula. Und das chinesische Aussenministerium teilte mit, man wolle mit ihm zusammenarbeiten, um die gemeinsame strategische Partnerschaft auf ein neues Level zu heben. Bundespräsident Ignazio Cassis gratulierte Lula in einem Schreiben, wie das EDA am Montagabend der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte.

Ausser dem Staatschef wurden am Sonntag auch Gouverneure und Gouverneurinnen in einem Dutzend Bundesstaaten gewählt.